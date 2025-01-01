Мэрия Перми создаст «Муниципальный центр управления города»

Он станет аналогом краевого ЦУР

  Константин Долгановский

Городская администрация создаст «Муниципальный центр управления города Перми». Он расположится в здании мэрии, по ул. Ленина, 23.

Согласно постановлению городской мэрии, учреждение займётся обработкой и анализом обратной связи от жителей, размещённой в соцсетях. Кроме того, организация будет информировать население о работе администрации Перми и муниципальных учреждений Перми в соцсетях и интернете.

Штатная численность работников организации составит 23 чел. Обязанности учредителя учреждения будут возложены на руководителя аппарата администрации города. В настоящее время, по данным сайта мэрии Перми, эту должность с 2021 года занимает Александр Молоковских. До 2 февраля 2026 года он должен подготовить, согласовать и утвердить устав учреждения, зарегистрировать организацию и назначить руководителя.

Учреждение станет аналогом «Центра управления регионом» (ЦУР), который был создан в 2020 году.

