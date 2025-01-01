В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Сергея Пешкова Прощание пройдёт в Юрлинском округе Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

В ходе спецоперации в Донецкой Народной Республике при исполнении воинского долга погиб уроженец Юрлинского округа Сергей Пешков. Об этом сообщили представители местной администрации в соцсетях.

Сергей Пешков родился 18 марта 1968 года в д. Кадчина Юрлинского района. После службы в рядах Вооруженных Сил РФ с 1986 по 1988 год он вернулся на малую родину и трудился там. Позднее переехал в Пермь, где жил и работал, а в последние годы вновь обосновался в родной деревне.

В 2024 году решил заключить контракт с Министерством обороны РФ. Сражаясь на передовой, Сергей проявил отвагу и самоотверженность. Он геройски погиб, выполняя свой воинский долг в зоне СВО. У мужчины остались дочь и внуки, отметили в администрации округа.

Церемония прощания с Сергеем состоится 29 августа в 12:30 в сельском клубе д. Титова (ул. Центральная, 1).

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

