В Пермском марафоне примет участие сборная Уралхим Run Factory

Фото: Группа «Уралхим»

Сборная Уралхим Run Factory, состоящая из более 300 сотрудников ПМУ, «Азота», «ОЦО», «УралАйТеха» и ПАО «Уралкалий», а также участников бегового сообщества, выступит на восьмом Пермском марафоне.

Соревнования пройдут 6-7 сентября 2025 года в Перми. В прошлом году команда заняла первое место в общем зачёте с результатом 41 348 очков.

В первый день состоится торжественная церемония открытия соревнований, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 500 м, детский забег на 1 км, забег на 2025 м, а также контрольная тренировка от Уралхим Run Factory, куда может прийти любой желающий. Записаться на тренировку можно бесплатно в мобильном приложении Run Factory.

Во второй день пройдут основные забеги на дистанциях 5, 10, 21 и 42 км. В этом году, как и в прошлом, спортсмены смогут принять участие в эстафете «Экиден».

Для всех участников Пермского марафона будет доступна зона восстановления от Уралхим Run Factory в фестивальном городке.

