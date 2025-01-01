Остановки в Перми начали оборудовать экранами Всего планируется установка 39 лайтбоксов Поделиться Твитнуть

фото: департамент транспорта администрации Перми

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили о начале установки первых лайтбоксов (электронных экранов) на остановках общественного транспорта.

Данные конструкции предназначены для размещения как статичной информации, так и для показа видеоматериалов. В ведомстве отметили, что обязательным условием является трансляция социальной рекламы и важной информации о городских мероприятиях, что позволит держать пассажиров в курсе событий. Кроме того, лайтбоксы будут служить дополнительным источником света, улучшая освещение на остановках в тёмное время суток.

На данный момент экраны установлены на остановках по адресам: ул. Сибирская, 71, ул. Чернышевского, 19, ул. Локомотивная, 1. В настоящий момент ведётся монтаж конструкции на остановочном пункте по ул. Ленина, 81. В течение текущей недели лайтбоксы появятся на остановках по улицам Энгельса, 23, Сибирская, 53 и 84.

Всего планируется установка 39 таких конструкций.

