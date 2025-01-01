Лесозаготовители Прикамья по иску прокуратуры вернули в бюджет 360 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура, проводя инспекцию соблюдения законов в сфере защиты окружающей среды, выявила ущерб, возникший из-за вырубки лесных ресурсов.

В ходе контрольных мероприятий было установлено, что при ведении лесозаготовительной деятельности на арендованном участке лесного фонда организацией-лесозаготовителем на законных основаниях была произведена сплошная вырубка лесных насаждений. Однако положенная в такой ситуации компенсация ущерба не была добровольно выплачена компанией.

Природоохранный прокурор направил представление главе организации. Прокурорский акт реагирования был рассмотрен и удовлетворён, нарушения были устранены.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, более 360 тыс. руб. в виде компенсации нанесённого вреда были перечислены лесозаготовителем в бюджет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.