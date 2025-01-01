У жителя Прикамья за повторную пьяную езду конфисковали иномарку Мужчина также выплатил крупный штраф Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

У жителя Верещагино конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья, 34-летний местный житель сел за руль в нетрезвом виде. Это повлекло за собой штраф и конфискацию его автомобиля Haval Jolion.

Во время судебного разбирательства мужчина пытался избежать конфискации своей машины. Он утверждал, что продал машину сестре, но суд отклонил его доводы, пояснив, что право собственности переходит только после фактической передачи автомобиля, а на момент задержания машина оставалась во владении обвиняемого.

В итоге суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. и конфисковал его автомобиль в пользу государства. Мужчина пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Судебные приставы получили документы для исполнения решения суда. Должника предупредили о последствиях неуплаты штрафа, и он вовремя его оплатил.

В итоге автомобиль Haval Jolion был изъят и передан в Росимущество для обращения в доход государства.

