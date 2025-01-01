МЧС приостановило работу опасного производства в Пермском крае Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По результатам инспекции, проведённой сотрудниками МЧС, в Пермском крае приостановлена работа металлообрабатывающего цеха. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Проверка была проведена на одном из предприятий региона. Прибывшие на место инспекторы МЧС России выявили ряд серьёзных нарушений требований пожарной безопасности. Среди них — отсутствие автоматической пожарной сигнализации и несоответствие установки противопожарных дверей установленным стандартам.

Владельцу предприятия было предоставлено три месяца для устранения выявленных недостатков. Однако по истечении установленного срока нарушения не были устранены.

Материалы дела, оформленные по статьям КоАП РФ, касающимся нарушений в области пожарной безопасности и неисполнения предписаний надзорных органов, были направлены в суд.

Суд признал предприятие виновным, наложил штраф и постановил приостановить деятельность цеха на 90 суток.

