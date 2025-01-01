Две пермские школы оказались в числе лучших учебных заведений России Рейтинг опубликовало агентство RAEX Rating Review Поделиться Твитнуть

Школа №9

новости-школ.рф

Агентство RAEX составило обновлённые списки лучших школ, оценивая их конкурентоспособность и масштаб. Первый рейтинг ранжирует школы по доле выпускников, поступивших в престижные вузы, а второй – по общему количеству поступивших, независимо от размера выпускных классов.

Лицей №2 и физико-математическая школа №146 попали в топ-300 школ России. Помимо этого, эти же два учреждения, наряду с лицеями №1 и 10, а также школой №9 признаны лучшими в Пермском крае.

По словам генерального директора рейтинговой группы RAEX Дмитрия Гришанкова, рейтинг школ RAEX играет важную роль: он помогает родителям сделать осознанный выбор учебного заведения, предоставляя объективную информацию. В то же время, для школ это стимул для развития, создания конкурентной среды и повышения качества образования в России на всех уровнях.

