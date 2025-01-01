Врио главы Нытвы назначит губернатор Пермского края Должность может занять Александр Попов Поделиться Твитнуть

Нытва

Пресс-служба губернатора Пермского края

Временный глава территориального образования «Нытвенский муниципальный округ» будет назначен указом губернатора Пермского края. Проект соответствующего документа опубликован на сайте краевого правительства. В нём указано, что с 18 сентября эту должность займёт Александр Попов, занимающий сейчас пост заместителя руководителя округа по территориальному развитию.

В проекте указа также прописаны сроки полномочий врио главы — до момента избрания нового главы округа и его официального вступления в должность.

Напомним, ранее временное назначение руководителя муниципалитета осуществлялось распоряжением уходящего в отставку главы.

Представители администрации губернатора пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что данные изменения связаны с поправками в ФЗ № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Теперь, в случае досрочного сложения полномочий действующим главой, временного руководителя территории назначает губернатор.

Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова. Он занимал должность главы Нытвенского района с 2015 года. В последний раз его полномочия были продлены депутатами местной думы в декабре 2024 года. Сейчас Хаертдинов в отпуске, и его обязанности исполняет Александр Попов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.