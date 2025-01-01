Врио главы Нытвы назначит губернатор Пермского края
Должность может занять Александр Попов
Временный глава территориального образования «Нытвенский муниципальный округ» будет назначен указом губернатора Пермского края. Проект соответствующего документа опубликован на сайте краевого правительства. В нём указано, что с 18 сентября эту должность займёт Александр Попов, занимающий сейчас пост заместителя руководителя округа по территориальному развитию.
В проекте указа также прописаны сроки полномочий врио главы — до момента избрания нового главы округа и его официального вступления в должность.
Напомним, ранее временное назначение руководителя муниципалитета осуществлялось распоряжением уходящего в отставку главы.
Представители администрации губернатора пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что данные изменения связаны с поправками в ФЗ № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Теперь, в случае досрочного сложения полномочий действующим главой, временного руководителя территории назначает губернатор.
Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова. Он занимал должность главы Нытвенского района с 2015 года. В последний раз его полномочия были продлены депутатами местной думы в декабре 2024 года. Сейчас Хаертдинов в отпуске, и его обязанности исполняет Александр Попов.
