Пермские бизнесмены соперничают за товарный знак «Счастье не за горами» Среди них — совладелец «Хмельсолод» и производитель игрушек

Алина Наумова

В Роспатент в августе этого года были направлены две заявки на регистрацию товарного знака «Счастье не за горами» от совладельца сети пивных магазинов «Хмельсолод» Ольги Субботиной и производителя игрушек Андрея Бояршинова. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ольга Субботина планирует регистрацию знака для класса 32 МКТУ. К нему относятся безалкогольные напитки, а также пиво.





Андрей Бояршинов обратился с заявкой в Роспатент с просьбой закрепить за ним право на знак по классам международной классификации товаров и услуг 9 и 28.





Класс 9 МКТУ включает научные и исследовательские приборы и инструменты, а также оборудование для накопления, хранения и обработки информации, кассовые аппараты, компьютерные устройства и оборудование для дайвинга. Класс 28 связан с игрушками, играми, спортивными товарами и ёлочными украшениями.

