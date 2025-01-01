В Кудымкаре Прикамья открылось первое в округе отделение медреабилитации Стоимость оборудования — 66 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

В Кудымкаре Прикамья открыли первое в Коми-Пермяцком округе отделение медицинской реабилитации. Как сообщает краевой минздрав, стоимость реабилитационного оборудования составляет более 66 млн руб.

Двухэтажное отделение рассчитано на 30 коек. Первый этаж специально оборудован для маломобильных пациентов.





В помещениях провели ремонт, обновили мебель в палатах. Кроме того, для отделения купили кресла для перемещения неходячих больных, а также комплекс оборудования для реабилитации.





В отделении реабилитации смогут проходить лечение пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и пациенты с соматической патологией. Кроме того, заранее был набран персонал для работы в отделении, в том числе специально обученный инструктор по лечебной физкультуре и медсестра.

