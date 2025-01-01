В МЧС Прикамья предупредили о грозах и тумане 27 августа Жителей просят быть осторожнее Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС — подразделением ФГБУ «Уральское УГМС», 27 августа в некоторых районах Пермского края в ночное время ожидается туман, а днём — грозы.

Как отметили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в связи с вероятностью возникновения неблагоприятных погодных условий существует риск повреждений электросетей, сбоев в работе коммунальных служб, затруднений движения и увеличения числа дорожных происшествий.





Жителей просят не приближаться к линиям электропередачи, при перебоях в электроснабжении отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.





Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия при вождении.





Во время грозы рекомендуется оставаться в помещении, избегать прогулок и поездок, отключить электроприборы и закрыть окна.





«Будьте внимательными и осторожными», — обратились в МЧС к жителям региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.