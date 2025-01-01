На бюджет магистратуры Пермского политеха зачислили 922 человека Это на 10% больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

На бюджетную основу программ магистратуры Пермского политеха поступили 922 человека, что на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Больше всего заявлений было подано на направления «Государственное и муниципальное управление» (11 чел. на место), «Информатика и вычислительная техника» (9 чел.), «Инновационные технологии малоэтажного строительства» (8 чел.), «Программная инженерия» (7 чел.) и «Техносферная безопасность» (5 чел.).





В целом с начала приёмной кампании приняли 48,1 тыс. заявлений. Из них 2,2 тыс. человек стали первокурсниками ПНИПУ.





В пресс-службе вуза также напомнили, что 27 августа будет издан приказ о зачислении на обучение по программам бакалавриата и специалитета, магистратуры на платные места.

