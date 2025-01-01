В Прикамье водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с грузовиком Причины аварии устанавливаются Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Пермском крае утром 26 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Приблизительно в 11:00 на автодороге Усолье—Сороковая в сторону с. Полом двигался «Рено», за рулём которого сидел мужчина 1971 г.р. На 5 км дороги водитель легковушки выехал на встречку и столкнулся со встречным грузовиком «Скания», которым управлял мужчина 1996 г.р.





В результате инцидента водитель «Рено» погиб на месте. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют причины и обстоятельства ДТП.





В краевой Госавтоинспекции напоминают, что основными причинами автоаварий являются превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения.





ГИБДД просит водителей соблюдать ПДД, держать безопасную скорость и дистанцию, резко не тормозить и не маневрировать, а также учитывать погодные и дорожные условия.

