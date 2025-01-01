На Августовской конференции наградили лучших педагогов Прикамья Также представлены планы в сфере образования на ближайшие годы Поделиться Твитнуть

22 августа состоялась ежегодная Августовская конференция. В мероприятии, задающем вектор развития региональной системы образования на предстоящий учебный год, приняли участие представители власти, руководители образовательных учреждений, общественных организаций и родительского сообщества. В онлайн-формате к участникам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил важность проведения Августовской конференции.

«Обсуждать готовность к учебному году необходимо, так как в образовании не бывает мелочей. Безопасность, ремонт, учебный процесс — всё это очень важно. Мы стремимся, чтобы в Пермском крае было одно из лучших образований страны. Поэтому продолжаем строить, ремонтировать и оснащать школы. В ближайшие пять лет построим 60 учебных заведений, отремонтируем 195 образовательных объектов. Кроме того, продолжаем заниматься профориентацией. Уже сейчас в регионе работает более 390 профильных классов. Их число будет расти», — сообщил глава региона.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина детально представила планы на ближайшие годы. Среди ключевых направлений:

Развитие инфраструктуры. В 2026-2027 годах запланировано строительство 10 новых школ на 5353 места и шести детских садов на 1765 мест. В 2026-2027 годах капитальный ремонт пройдёт в 10 детских садах и 45 школах. В рамках проекта «Комфортный край» будет благоустроено 146 школьных дворов.

К 1 сентября завершён капитальный ремонт 10 школ и пяти детских садов. До конца 2025 года будут завершены ремонты девяти школ и двух детских садов.

Поддержка профессионалов. С января 2025 года выплаты молодым специалистам-педагогам увеличены вдвое – до 100 тыс. руб. Продолжаем привлекать студентов-педагогов на работу в школах.

Профильное образование. К 1 сентября 2025 года в регионе откроется свыше 300 профильных классов (инженерные, медицинские, космические, психолого-педагогические, а также новые – таможенные и строительные).

Инклюзивное образование. Особое внимание уделяется созданию условий для детей с ОВЗ. За пять лет более 1 тыс. таких ребят получили профессии. Ставится задача увеличить количество молодых специалистов в коррекционном образовании.

Дополнительное образование. Пермский край демонстрирует высокие показатели – охват детей 5-18 лет дополнительным образованием составляет 97,7%. Продолжается развитие сети кванториумов, «IT-кубов», «Точек роста».

Профессионалитет. Регион входит в топ-10 регионов по реализации федерального проекта. С 1 сентября 2025 года откроются два новых кластера: «Туризм и сфера услуг» и «Химическая отрасль» на базах Пермского колледжа предпринимательства и сервиса и Пермского химико-технологического техникума соответственно.

Также глава Прикамья поблагодарил педагогов за их непростую и значимую работу.

«Мы должны поддерживать педагогов, особенно начинающих, поэтому с начала этого года принято решение об увеличении в два раза выплат молодым учителям. Также нужно привлекать в педагогические специальности молодёжь», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В завершение официальной части состоялась церемония награждения лучших педагогов Прикамья. Губернатор Дмитрий Махонин и министр Раиса Кассина приняли участие в церемонии награждения отличившихся работников сферы образования.

