На территории Лютеранской церкви в Перми появится сквер Открытие состоится 27 августа

Фото: Лютеранская церковь Святой Марии (г. Пермь), https://vk.com/marienkircheperm

В среду, 27 августа, на территории Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии (ул. Екатерининская, 43) в Перми состоится торжественное открытие сквера, который будет доступен для посещения всем желающим.

Мероприятие начнётся в 15:00 со звона колоколов. С приветственными словами выступят представители администрации губернатора Пермского края, администрации краевой столицы, депутатского корпуса, руководители национально-культурных автономий, а также архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Владимир Проворов.

Для гостей и участников события запланирована музыкальная программа от резидентов частной филармонии «Триумф»: Натальи Кирилловой, Кристины Рассадниковой, Рустама Зиганшина. Они исполнят арию из оратории «Самсон» Георга-Фридриха Генделя и Ave Maria (Наталья Кириллова и Кристина Рассадникова).

Также выступят семейный вокальный ансамбль «Синички» под руководством Анастасии Гуляевой (musicAeterna), общество российских немцев «Видергебурт» ("Возрождение"), хор Junge Stimmen ("Молодые голоса"), ансамбли Volkslied ("Народная песня") и Junge Herzen ("Молодые сердца"). Запланирован танцевальный мастер-класс.

Мероприятие завершится праздничным богослужением в церкви, которое продлится с 19:00 до 20:30.

Вход бесплатный по предварительной регистрации.

