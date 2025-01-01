Боец СВО вручил пермскому депутату Владимиру Плотникову медаль и знамя Награждение состоялось на пленарке гордумы Поделиться Твитнуть

Сергей Якупов

На сегодняшнем пленарном заседании Пермской городской думы депутату Владимиру Плотникову передали медаль «За гражданское мужество» и знамя 3-го отдельного пехотного батальона «Родина» из зоны СВО.

Перед началом заседания слово попросил заместитель командира добровольческого отряда «Барс-3» по военно-политической работе Дмитрий Беловецкий, который приехал в Пермь с передовой (Запорожское направление).

По словам военнослужащего, депутат Плотников не просто работает на благо фронта, а живёт, поддерживая участников СВО не только финансово, но и человечески, общаясь с бойцами и руководством. Поэтому по поручению командующего 58-й армии (в неё входит батальон «Родина») Беловецкий наградил пермского думца медалью и вручил ему знамя.

Выступая перед депутатами, Беловецкий заявил, что был поражён красотой Перми, и рассказал о тяжёлых условиях на СВО. Он отметил, что работа на фронте невозможна без тыла, и выразил уверенность в победе.

«Это награда не моя, а всех», — отметил Владимир Плотников.

