В 2026 году ещё 30 млн рублей направят на установку новых мусорных площадок в Перми Решение приняла городская дума

Депутаты Пермской городской думы утвердили выделение более 30 млн руб. на установку на территории краевой столицы контейнерных площадок нового образца. Финансирование на эти цели увеличено со 107 до 136,7 млн руб.

По данным городских властей, деньги на новые площадки направят в 2026 году.

Как писал «Новый компаньон», на минувшей неделе состоялось заседание комитета по городскому хозяйству, на котором депутаты рассмотрели изменения в расходное обязательство по обустройству контейнерных площадок нового образца. С 2022 по 2024 год в краевой столице появилось 197 контейнерных площадок реечного типа, или 14% от общего числа объектов.

По данным городских властей, у площадок нового образца в зимний период возникают проблемы с открыванием дверей из-за снега, однако сейчас чиновники решают этот вопрос.

