В 56% фирм Перми проводят корпоративное обучение Это может свидетельствовать о нехватке кадров Поделиться Твитнуть

фото: pressfoto

freepik.com

В Перми работодатели поделились информацией о наиболее часто встречающихся элементах компенсационных пакетов, опрос провёл сервис SuperJob.

Самым популярным компонентом компенсационных пакетов стало корпоративное обучение (56% фирм). Это указывает на высокий спрос на квалифицированных сотрудников, а также может свидетельствовать о нехватке кадров, когда компании принимают на работу сотрудников с базовым соответствием требованиям, а затем обучают их специфике деятельности. Данный аспект компенсационного пакета важен как для сотрудников, так и для работодателей.

Корпоративные мероприятия и праздничные подарки включены в систему компенсаций и льгот каждой второй компании. Материальную поддержку оказывают 41% работодателей. Компенсацию расходов на мобильную связь и интернет предоставляют в 31% компаний. В 25% организаций сотрудники могут приобретать товары и услуги со скидкой. Компенсация затрат на питание действует в 24% компаний. Страховой полис ДМС предоставляется 22% работодателей. 18% компаний организуют доставку сотрудников на работу транспортом фирмы, 15% оплачивают проезд в общественном транспорте. 14% фирм компенсируют расходы на аренду жилья, 8% предоставляют дополнительные дни отпуска, не предусмотренные Трудовым кодексом РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.