За неделю в Перми снесено 9 незаконных НТО

За неделю сотрудники контрольного департамента администрации Перми отчитались о демонтаже девяти самовольно установленных торговых точек.

Наибольшее количество демонтированных объектов зафиксировано в Мотовилихинском районе — четыре. На землях муниципалитета были убраны три павильона по адресам: ул. Ивана Франко, 38, Лядовская 133/2 и Смирнова, 12; на частной территории — один павильон, торгующий фейерверками, по ул. Лядовской, 14.

В Индустриальном районе было снесено три НТО. На муниципальной земле убрали один уличный торговый лоток по ш. Космонавтов, 112, а на частной — два павильона по ул. Левченко, 6.

В Свердловском и Кировском районах было демонтировано по одному НТО. В Свердловском районе с муниципальной территории убрали павильон, расположенный по ул. Запорожской, 11а. На частной территории в Кировском районе был ликвидирован павильон по ул. Чистопольской, 14.

В мэрии напомнили, что в Перми действует утверждённая схема размещения НТО, а также требования к их внешнему виду.

