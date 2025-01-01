В Перми началось расселение сразу 20 аварийных домов В них проживает более 600 человек Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Перми началось расселение жильцов из 20 зданий, признанных аварийными. Как сообщили представители городской администрации, переселение коснётся жителей домов, расположенных по адресам: ул. Кочегаров, 25, 27, 37, 51; ул. Машинистов, 30а, 32, 30, 50, 48, 47, 45; ул. Лепешинской, 8, 4, 6; ул. Генерала Наумова, 13, 5, 3; ул. Марии Загуменных, 4; ул. Беляева, 32 и 34. В зависимости от формы собственности, граждане получат либо денежную компенсацию, либо другое жильё.

Общая площадь подлежащих расселению помещений в этих 20 домах превышает 11 тыс. кв. м. Планируется, что до конца 2026 года более 600 человек сменят место жительства.

В управлении по жилищным вопросам (ул. Горького, 18) пермяки могут получить консультации, касающиеся процедуры переселения и порядка получения компенсационных выплат. Дополнительную информацию можно узнать по тел.: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

