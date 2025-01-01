На спилившего 58 берёз и осин жителя Прикамья завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Барде сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в нелегальной вырубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

В начале августа текущего года, во время совместного патрулирования территории участковым полиции и представителем Сарашевского лесничества, в окрестностях с. Бичурино было обнаружено место незаконной вырубки.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен человек, подозреваемый в совершении этого противоправного деяния. Им оказался местный житель с. Бичурино.

Задержанный признался в содеянном и сообщил, что в июле 2025 года он спилил 58 берез и осин, зная, что на данном участке леса нет делянки. Разрешение на заготовку древесины у него отсутствовало. Он вывез срубленные деревья на своем тракторе к полю, расположенному возле пилорамы. Часть древесины он распилил на дрова для собственных нужд, а остальную обработать не успел.

Действия мужчины нанесли существенный материальный ущерб лесному фонду РФ, который оценивается в более 600 тыс. руб.

На данный момент проводится расследование обстоятельств дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде определенных ограничений.

