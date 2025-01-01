Синоптики объявили об окончании лета в Пермском крае Похолодание начнётся в четверг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 26 августа в Пермском крае прогнозируется понижение температуры воздуха до среднесуточных +15 градусов и меньше, что означает завершение метеорологического лета.

Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, во вторник днём воздух прогреется до +17…+22°, а в Перми — до +20°, ожидается переменная облачность, без осадков. В среду прогнозируются небольшие дожди и облачная погода, максимальная дневная температура по региону составит +14…+19°, в Перми — до +18°. Ночью сохранится относительно теплая погода — +9…+14°.

В четверг и пятницу (28 и 29 августа) погода станет по-настоящему осенней. Днём пройдут ливни, местами с грозами. Послезавтра дневная температура составит +13…+18°, а в завершающий рабочий день — всего +11…+16°. Ночи станут прохладнее — до +5…+10° по краю и +6…+8° в Перми.

В выходные так же ожидается прохладная погода — +13…+18°, возможны дожди, особенно в южной части региона.

