Средний размер просроченной ипотеки в Прикамье вырос на 47% По России — более, чем в два раза

Константин Долгановский

По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», средний размер просроченной задолженности по ипотеке в России вырос более, чем в два раза по сравнению с 2021 годом. В 2025 году среднедушевой размер неплатежа превысил 1,92 млн руб., в 2021 году он составлял 957 тыс. руб.

В Приволжском федеральном округе увеличение составило 121,3% — с 705 тыс. руб. в 2021 году до 1,56 млн руб. в 2025-м. При этом в Пермском крае рост среднего просроченного кредита по ипотеке составил лишь 47% — с 1,16 до 1,7 млн руб.

Наибольшее увеличение в ПФО показали Татарстан (+238,7%), Удмуртия (+184,2%) и Башкортостан (+175,2%).

Регионами-лидерами по размеру просроченной ипотеки на одного жителя трудоспособного возраста, по данным агентства, стали Тыва (16,3 млн руб.), Северная Осетия (5,8 млн руб.), Карачаево-Черкесская республика (3,54 млн руб.), Краснодарский край (3,47 млн руб.) и Московская область (3,1 млн руб.).

