В Перми планируют переименовать две остановки общественного транспорта Онлайн-голосование продлится до 7 сентября

В микрорайоне Лёвшино Орджоникидзевского района Перми планируют переименовать остановочные пункты «Быткомбинат» и «Мичуринские сады».

В пресс-службе администрации города объясняют, что эти названия на данный момент не соответствуют местоположению остановок или имеют дублирующие наименования.

Так, для остановки «Быткомбинат» предложены такие варианты, как «Улица Валёжная», «Сквер имени Павлика Морозова» и «Орджоникидзевский районный суд». Для исключения дублирования названия остановочного пункта «Мичуринские сады» предлагают наименования «Новое Лёвшино», «Улица Делегатская», «Улица Цимлянская». Также для пермяков предусмотрена возможность предложить свои варианты названий данных остановок.

Голосование проходит на сайте «Госуслуги» до 7 сентября. После этого результаты обсудят и примут соответствующие решения о переименовании члены Общественного совета по топонимике.

