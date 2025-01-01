Из-за неправильного сжигания мусора в Прикамье травмировались 19 человек МЧС напоминает о правилах безопасности Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С начала 2025 года на территории Прикамья 19 человек травмировались из-за нарушения порядка сжигания мусора. Такие данные приводит пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве напоминают, что категорически запрещается использование горючих и легковоспламеняющихся жидкостей для разведения огня, а также сжигание взрывоопасных веществ и предметов, способных выделять ядовитые вещества при горении.

Ранее сообщалось, что житель Чайковского округа серьёзно пострадал, получив ожоги третьей степени, когда пытался утилизировать отходы в ведре, применив для розжига воспламеняющуюся жидкость. Он также проигнорировал требования, введённые в связи с особым противопожарным режимом. В итоге его действия привели не только к серьёзным телесным повреждениям, но и к штрафу 10 тыс. руб.

В МЧС России напоминают также, что открытый огонь можно использовать только в специально оборудованных местах, расположенных на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений и иных построек. Территория должна быть очищена от горючих материалов в радиусе 10 м.

