В Пермском крае 26 августа ожидаются сильный ветер, ливень и гроза Жителям рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасности Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Согласно информации Пермского ЦГМС, 26 августа местами в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия: интенсивный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Пермскому краю призывают соблюдать меры предосторожности: не приближаться к линиям электропередачи; при отключении электричества обесточить приборы и соблюдать правила пожарной безопасности; водителям — следить за скоростным режимом и дистанцией, избегать резких движений.





Всем жителям региона советуют во время грозы оставаться в помещении, отключить электроприборы и закрыть окна, а если непогода застала на улице, то не стоять под высокими деревьями.





В ведомстве рекомендуют сообщить информацию о надвигающейся непогоде и правилах безопасности своим близким и друзьям.





Телефон для вызова экстренных служб: 112.

