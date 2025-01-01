В Перми осудили виновника ДТП на Камской ГЭС Водитель «Газели» врезался в автомобиль Skoda Поделиться Твитнуть

В Перми Орджоникидзевский районный суд признал 49-летнего жителя Подмосковья виновным за ДТП с тяжёлыми последствиями. В феврале 2024 года он, управляя «Газелью», спровоцировал столкновение с легковым автомобилем Skoda, что привело к тяжёлым травмам у пассажиров иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как уточнили в судебном органе, авария произошла возле Камской ГЭС: водитель «Газели» потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили серьёзные травмы, их доставили в больницу.

На суде водитель «Газели» полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия как нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Вопрос о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП, будет решён в рамках гражданского дела.

Приговор пока не вступил в силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.