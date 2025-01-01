На Пермский край надвигается сильный ливень Опасное явление начнётся вечером 25 августа Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

МЧС Пермского края со ссылкой на данные Пермского ЦГМС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшее время. Вечером 25 августа и ночью 26 августа местами по краю ожидается очень сильный дождь и ливень.

Опасные погодные явления могут стать причиной обрывов линий электропередачи, аварий на системах ЖКХ и ухудшения ситуации на дорогах.





Жителям рекомендуют во время осадков и усиления ветра не находиться рядом с линиями электропередачи и высокими деревьями, воздержаться от прогулок и поездок. При авариях на сетях электроснабжения — обесточить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. На дорогах — соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.





«О прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности сообщите родным и знакомым», — добавили в региональном МЧС.

