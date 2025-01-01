В Перми вспыхнул пожар в ЖК «Погода»
В результате происшествия никто не пострадал
Днём 25 августа в микрорайоне «Погода» произошло возгорание. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Фото и видео происшествия появились в телеграм-канале «ЧП-Пермь». Судя по кадрам, сработала пожарная сигнализация.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что на ул. Серебристой происходило горение вещей на балконе на площади 0,5 кв. м.
«Пострадавших нет», — рассказали в МЧС по региону.
