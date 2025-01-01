В Перми вспыхнул пожар в ЖК «Погода» В результате происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Днём 25 августа в микрорайоне «Погода» произошло возгорание. Об этом сообщили пользователи соцсетей. Фото и видео происшествия появились в телеграм-канале «ЧП-Пермь». Судя по кадрам, сработала пожарная сигнализация.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что на ул. Серебристой происходило горение вещей на балконе на площади 0,5 кв. м.

«Пострадавших нет», — рассказали в МЧС по региону.

Отметим, сегодня жителям Прикамья пришли уведомления РСЧС, в которых сообщается об ухудшении погодных условий. В регионе местами прогнозируется сильный дождь (50 мм и более) и ливень (30 мм и более за 1 час). Непогода придёт в край вечером 25 августа и в ночь на 26 августа.





Всех жителей простят быть внимательными и осторожными.

