В детском саду под Пермью прошли антитеррористические учения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В детском саду «Ладошки» в д. Кондратово Пермского муниципального округа прошли антитеррористические учения.

Согласно разработанному сценарию, на территорию дошкольного учреждения проникли два вооружённых человека, предпринявшие попытку проникновения внутрь здания и оставившие потенциально опасный предмет.

Служба охраны оперативно заблокировала входные двери и вызвала сотрудников Росгвардии. Условные злоумышленники были задержаны. Благодаря четкому и согласованному взаимодействию персонала детсада и оперативных служб, учения были признаны успешными, сообщили в администрации Пермского МО.

Власти отметили, что основной задачей данного мероприятия являлось установление понятных алгоритмов действий в экстремальных обстоятельствах. Это призвано помочь в формировании практических навыков реагирования на чрезвычайные ситуации у воспитанников и работников образовательного учреждения.

