В детском саду под Пермью прошли антитеррористические учения
В детском саду «Ладошки» в д. Кондратово Пермского муниципального округа прошли антитеррористические учения.
Согласно разработанному сценарию, на территорию дошкольного учреждения проникли два вооружённых человека, предпринявшие попытку проникновения внутрь здания и оставившие потенциально опасный предмет.
Служба охраны оперативно заблокировала входные двери и вызвала сотрудников Росгвардии. Условные злоумышленники были задержаны. Благодаря четкому и согласованному взаимодействию персонала детсада и оперативных служб, учения были признаны успешными, сообщили в администрации Пермского МО.
Власти отметили, что основной задачей данного мероприятия являлось установление понятных алгоритмов действий в экстремальных обстоятельствах. Это призвано помочь в формировании практических навыков реагирования на чрезвычайные ситуации у воспитанников и работников образовательного учреждения.
