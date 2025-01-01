С начала лесопожарного сезона в Прикамье произошло 30 лесных возгораний Оперативность тушения составила 90% Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С окончанием августа и календарного лета можно оценить эффективность работы лесопожарных служб Прикамья. Благодаря слаженным действиям специалистов, масштабы возгораний в лесах края остаются значительно ниже, чем в прошлом году. Сохранять леса помогает нацпроект «Экологическое благополучие».

С начала лесопожарного сезона на территории Пермского края было зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 44,02 га. Оперативность тушения — 90% лесных пожаров ликвидированы в течение первых суток.

В сравнении с лесопожарным сезоном на конец августа 2024 года в Прикамье было зарегистрировано 33 лесных пожара на площади 137,82 га. При этом оперативность тушения составила 94%.

Напоминаем, в Пермском крае организовано дежурство сотрудников минприроды Прикамья, лесничеств, лесхозов, функционирование Региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» в круглосуточном режиме, проводится авиационное и наземное патрулирование.

За пожарной обстановкой на территории более 6 млн га леса следит система оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». В июле 2025 года было дополнительно установлено 15 камер, их общее количество в регионе увеличилось до 85.

Если вы обнаружили возгорание в лесу, сообщите об этом в Региональную диспетчерскую службу по тел. 8 (342) 241-08-52 или 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.