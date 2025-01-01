Жителей Прикамья предупредили об опасном сочетании штаммов гриппа в этом сезоне И посоветовали вакцинироваться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сезоне 2025/26 вирусологи прогнозируют появление в России (в Пермском крае в том числе) относительно новой разновидности гонконгского гриппа штамма A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2). У россиян ещё не выработался к нему стойкий иммунитет, что создаёт повышенные риски, может привести к более быстрому распространению и увеличению числа осложнений. Об этом СМИ рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Впервые гонконгский грипп (тип A, подтип H3N2) проявился в 1968 году, вызвав пандемию, в результате которой погибло около 1 млн человек по всему миру. С тех пор он мутирует, вызывая сезонные вспышки.

Вместе с гонконгским гриппом будет циркулировать ещё и свиной грипп (H1N1). Он менее агрессивен, но сочетание двух штаммов может создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В зоне риска находятся дети, пожилые люди, беременные и пациенты с хроническими заболеваниями.

Гонконгский грипп начинается внезапно, с высокой температуры, мышечной боли и общей интоксикации. Насморк и кашель выражены меньше, чем при других ОРВИ.

Вакцинация остаётся самым надёжным способом профилактики.

В состав вакцины сезона 2025/26, сообщили в пресс-службе Пироговского университета, включены штаммы свиного (A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09) и гонконгского (A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) гриппа, а также гриппа типа В (B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). В четырехвалентные вакцины, кроме того, включается штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Подъём заболеваемости гриппом ожидается с октября по декабрь 2025 года. Следующий всплеск активности вируса возможен в первой половине 2026 года, вероятно, весной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.