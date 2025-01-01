Пожар на лесопилке в Прикамье охватил 250 квадратных метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В субботу, 23 августа, в 23:03 поступило в ГУ МЧС по Пермскому краю уведомление о возгорании на ул. Промышленной в Кудымкаре.

Для ликвидации пожара были мобилизованы 16 сотрудников ведомства и 5 единиц специализированной техники.

По прибытии первого отряда спасателей выяснилось, что огнём охвачены отходы деревообрабатывающего производства.

Общая площадь, затронутая огнём, достигла 250 кв. м. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Пожар был локализован в 23:20. Полностью открытое горение было устранено к 23:30.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало небрежное обращение с источником открытого огня. Виновник происшествия устанавливается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.