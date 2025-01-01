Начало недели в Прикамье будет тёплым, но дождливым и ветреным Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В начале недели жителей Пермского края ожидает тёплая погода, которая, однако, будет сопровождаться дождями и грозами, а также сильным, порывистым ветром. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на специалистов научно-популярного ресурса «Метеоролог и я».

Согласно прогнозу, сегодня, 25 августа, в регионе будет наблюдаться переменная облачность, пройдут дожди, местами переходящие в ливни. Не исключены грозовые явления. Днём столбики термометров покажут значения в диапазоне от +18 до +23 градусов. Ветер будет дуть с юга, постепенно меняя направление на юго-западное, со скоростью 4-9 м/с, при этом порывы могут достигать 17 м/с.

Во вторник, 26 августа, также ожидается переменная облачность. В ночное время пройдут дожди, местами ливневого характера. Днём синоптики прогнозируют кратковременные небольшие осадки. Температура воздуха ночью опустится до +10…+15 °С, а днём поднимется до +17…+22° С. Ветер будет юго-западным 1-6 м/с.

