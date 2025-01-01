В пермском аэропорту задерживаются рейсы до Санкт-Петербурга С опозданием на 4 часа приземлился рейс из Анталии Поделиться Твитнуть

В понедельник, 25 августа, в международном аэропорту Пермь задержали сразу несколько рейсов по прилёту и вылету.

Так, на несколько часов (от одного до шести) задержан прилёт рейсов из Санкт-Петербурга в Пермь: FV 6581 и FV 6583 авиакомпании «Россия», 5N 583 авиакомпании Smartavia. В связи с этим отложены и обратные вылеты. Подробнее информация опубликована на онлайн-табло аэропорта. Она корректируется в режиме реального времени.

Кроме того, с опозданием на 4 часа приземлился самолёт авиакомпании Ural Airlines из Анталии (рейс U6 1559), в связи с этим был отложен и обратный вылет.

Напомним, 24 августа аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил приём и отправку самолётов из-за атаки БПЛА на Ленобласть. Ограничения начали действовать с 4:02 мск. В результате более 70 рейсов были отменены или задержаны. В настоящее время аэропорт возобновил работу, однако сбои в расписании до конца не ликвидированы.

