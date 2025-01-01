В центре Перми планируется поставить рекорд с блюдами коми-пермяцкой кухни
15-метровый стол развернут 30 августа
В субботу, 30 августа, с 12:00 до 19:00 в Перми по ул. Пермской, 57, во внутреннем дворе, будет проходить гастрофестиваль «Дикоросы» (0+), приуроченный к празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа.
В рамках события планируется установить новый рекорд — развернуть 15-метровый стол с угощениями в лучших традициях коми-пермяцкой кухни. Свои блюда представят шеф-повара Перми и Кудымкара.
Также профессионалы представят авторские блюда, вдохновлённые культурой коми-пермяков, а бабушки из Коми-Пермяцкого округа угостят гостей своими яствами.
Для участников фестиваля организуют мастер-классы по приготовлению национальных блюд и напитков коми-пермяков, ярмарку ремёсел и фермерских продуктов. Также весь день будет звучать живая музыка — душевные народные и застольные песни.
Вход на мероприятие свободный.
