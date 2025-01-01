Пособие по беременности и родам для студенток в Прикамье вырастет до прожиточного минимума Оно составит 17 тысяч 782 рубля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 сентября 2025 пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения в Прикамье вырастет до 100% процентов величины прожиточного минимума, установленного в регионе, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что сейчас пособие выплачивают учебные заведения, и оно зависит от размера стипендии. С нового учебного года выплату будет назначать Отделение, и она не будет зависеть от стипендии. Пособие составит 17 тыс. 782 руб. в месяц, а средний размер выплаты за 140 дней отпуска по беременности и родам составит примерно 80,3 тыс. руб. При этом пособие будет выплачиваться независимо от факта получения стипендии.

Отметим, что право на выплату получат студентки, обучающиеся в вузах, колледжах, техникумах, училищах, организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях. Для оформления пособия потребуется подать заявление и предоставить справку из женской консультации, а также справку об обучении по очной форме в Отделение СФР по Пермскому краю. Это можно сделать через портал «Госуслуги», через МФЦ или в клиентской службе Отделения.

