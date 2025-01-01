Из украинского плена вернулись четверо жителей Прикамья Это военнослужащие из Перми, Кизела, Краснокамска и Гайнского округа Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Миноброны РФ

В воскресенье, 24 августа, между Россией и Украиной прошел очередной обмен военнопленными. Российская сторона приняла 146 солдат, среди которых были четверо военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«Среди бойцов есть и наши земляки. Это четверо ребят из Перми, Кизела, Краснокамска и Гайнского округа. Трое контрактников и один мобилизованный», — пояснил прикамский омбудсмен.

Сапко лично связался с семьями военнослужащих по телефону.

В одном из случаев к уполномоченному за помощью обращались сестра, сожительница и глава Кизеловского округа Андрей Родыгин. Родственники сообщали о видео с требованием денежного выкупа, но не выполнили условия, отметил Сапко.

В другом обращении мать военнопленного рассказала о проблемах со здоровьем у сына. За время его нахождения в плену ему удалось дважды отправить сообщения домой, последний раз в сентябре предыдущего года. Она также получила письмо с предложением стать террористкой в обмен на освобождение сына, но отказалась.

