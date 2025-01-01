В Прикамье суд заблокировал несколько сайтов за продажу табака С иском о блокировке обратилась прокуратура в Верещагино Поделиться Твитнуть

В Верещагинском округе Прикамья прокуратура инициировала блокировку четырёх интернет-сайтов, торгующих табаком. Ранее в ведомство поступили соответствующие сообщения, а прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий в Сети были выявлены сайты, на которых размещалась информация о продаже табачной и никотинсодержащей продукции дистанционным способом. При этом действующее законодательство запрещает розничную продажу табачной и никотиновой продукции через Интернет.

По итогам проверки прокурор направил в суд иски с требованием признать размещенную на четырёх сайтах информацию запрещенной к распространению на территории РФ.

По решению Верещагинского районного суда требования надзорного ведомства были удовлетворены. Фактическое исполнение судебных актов находится на контроле местной прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.