На СВО погиб многодетный отец из Прикамья Аркадий Черемных С ним простятся 25 августа на родине

Фото: администрация Верещагинского округа

В зоне специальной военной операции погиб гвардии рядовой Аркадий Черемных, житель Пермского края и отец большого семейства. Об этом сообщает администрация Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.

Аркадий родился 14 июля 1974 года в п. Кукетский Верещагинского района. Получив образование в местной школе, а затем в Зюкайском училище, он освоил профессии электросварщика и тракториста. После службы в армии, с ноября 1992 года, трудился в совхозе-техникуме «Уралец», а позднее — в пермском ООО «СБ-Сервис».

В зоне СВО выполнял обязанности оператора противотанковых управляемых ракет в составе штурмового подразделения. Героически погиб 21 июня текущего года.

У Аркадия остались жена и трое детей. Вместе с супругой они воспитывали пятерых приемных детей, один из которых трагически погиб в зоне СВО годом ранее.

Администрация округа выразила соболезнования семье Аркадия Черемных.

Траурная церемония прощания состоится 25 августа в 11:00 в Доме культуры п. Кукетский, а в 11:30 пройдёт траурный митинг.

