В первом отборочном этапе «Битвы роботов» в Перми встретились 28 команд

Пресс-служба правительства Пермского края

В пермском УДС «Молот» прошёл первый отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов». Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, на ринге встретились 28 команд из России, Ирана, Казахстана и Индии. 16 команд приняли участие в весовой категории роботов до 110 кг, ещё 12 — в категории мини-роботов весом до 1,5 кг.

Соревнования проходили на специализированном высокотехнологичном ринге, где в течение трёх минут роботы наносили друг другу механический урон. Победителем становился наименее повреждённый робот.

Самый быстрый бой — всего 16 секунд — состоялся между роботами команд BlackOut из Москвы и concrete mixer из Московской области. Наибольшие повреждения получил робот московской команды «Большой брат» — робот команды Team 72th из Воронежа практически оторвал металлическое орудие москвичей.

Пермский край представили команда «Зверобой» и новички чемпионата — семейная команда «Из спичек и желудей».

«Обе команды достойно показали себя на ринге. На очереди команда «BEEKEEPERS» — они представят наш регион на втором этапе международного чемпионата», — сообщил Дмитрий Махонин.

По итогам отборочного этапа в финал в категории тяжеловесов прошли команды Team 72th из Воронежа, BlackOut и «Наследники Земли» из Москвы, а также Diaco из Ирана. В категории мини-роботов финалистами стали команды Destructor-sinus и Destructor-brazer из Казани, CML-team: Капи-band из Санкт-Петербурга и 2ФМ из Фрязино — эта команда вышла в финал по итогам голосования в сообществе «Битвы роботов» ВКонтакте.

По данным пресс-службы краевого правительства, соревнования в УДС «Молот» посетили более 8,3 тыс. человек, ещё 2 тыс. человек стали зрителями онлайн.

