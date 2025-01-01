В аэропорту Перми задерживаются прилёты и вылеты самолётов Два рейса отменены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в воскресенье, 24 августа, задерживаются вылеты самолётов в Санкт-Петербург. Рейс ДР-570 перенесён с 05:40 на 13:20, рейс FV — с 06:00 на 19:30. На более позднее время запланированы также вылет в Москву — рейс ДР 434 на 16:06 (с 06:10) — и Ярославль — рейс 7R на 01:35 (с 15:20).

Отменены рейсы в Пермь из Санкт-Петербурга (5N583 на 06:55) и Москвы (СУ 1200 на 12:40). Соответственно, отменены рейсы 5N 584 в Санкт-Петербург на 07:35 и СУ 1201 в Москву на 13:30.

Рейс из Ярославля 7R 850 задерживается до 01:00, ДР 365 и ДР 361 из Сочи — до 17:50 (с 05:20) и 15:05 (с 14:45) соответственно, HY из Намангана — до 14:30 (с 13:05).

Вчера, 23 августа, и ночью 24 августа представитель Росавиации Артём Кореняко сообщал об ограничениях на приём и выпуск воздушных судов в ряде регионов РФ. Часть ограничений уже снята.

