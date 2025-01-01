Прикамье стало одним из лидеров по индексу цифровизации «IQ городов» среди регионов РФ В общем рейтинге регион занял второе место Поделиться Твитнуть

Фото: сайт правительства Пермского края

В Перми 23 августа состоялось награждение лидеров индекса цифровизации и городского хозяйства «IQ городов» среди российских регионов. Церемония прошла в заключительный день Пермского форума развития «Города Будущего». Награды вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

В рейтинге среди всех регионов Пермский край оказался в числе лидеров: в номинации «Регионы топ-10» он занял второе место, уступив лишь Ханты-Мансийскому автономному округу. В десятку также вошли Тюменская, Сахалинская, Новосибирская, Липецкая, Мурманская, Калужская, Московская и Челябинская области.

В числе лидеров в других категориях оказались и столица и несколько городов Прикамья. В номинации «Крупнейшие города» Пермь заняла четвертое место, пропустив вперёд Москву, Санкт-Петербург и Казань. В номинации «Большие города» Соликамск, Кунгурский муниципальный округ и Чайковский расположились на седьмом, восьмом и девятом местах рейтинга соответственно. В номинации «Средние города» были отмечены Чусовой, Добрянка, Чернушка, Лысьва, Краснокамск и Кудымкарский муниципальный округ.

«Сегодня в городах Прикамья активно внедряется платформа по цифровому управлению коммунальными ресурсами. Она уже работает в Чернушке, Лысьве, Верещагино и Чусовом и позволяет в режиме реального времени отслеживать показатели подачи тепла, предотвращать аварийные ситуации. Также активно развивается цифровая система контроля подачи коммунальных ресурсов», — отмечают в правительстве Прикамья.

Индекс «IQ городов» был разработан Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России совместно с МГУ им. Ломоносова. Он определяет уровень цифровой зрелости городов, успешный опыт применения технологий и перспективные направления для будущего развития территорий. Его оценивают в четырёх категориях: крупнейшие города — с населением от 1 млн человек, крупные города — с населением от 250 тыс. до 1 млн человек, большие города, где проживают от 100 до 250 тыс. человек, а также административные центры — менее 100 тыс. жителей.

По итогам 2024 года Пермь среди крупнейших городов оказалась на пятой строчке рейтинга. Пермский край тогда стал лидером в категории «Административные центры», в ТОП-5 вошли Чернушинский и Краснокамский округа, последующие места заняли Кунгурский округ, Чайковский, Лысьва и Соликамск.

Кроме того, на II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» в прошлом году Прикамье стало серебряным призёром в номинации «Умное тепло». На федеральном уровне была высоко отмечена автоматизированная система мониторинга учёта и управления потреблением коммунальных ресурсов «РОКС».

Напомним, Пермский форум развития «Города будущего» проходит в Перми 22 и 23 августа на площадке Perm Expo в рамках национальных проектов «Экономика данных» и «Инфраструктура для жизни». Организаторами выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края, центр компетенций «Умный город» и «Лаборатории цифровой трансформации».

