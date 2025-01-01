Средняя цена «квадрата» в квартире премиум-класса в Перми достигла 281 тысячу рублей Доля сделок в 2025 году составила 0,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми средняя цена квадратного метра в квартире премиум-класса достигла 281,4 тыс. руб. по итогам января-июля 2025 года. Доля сделок по договорам ДДУ и ДУПТ в домах «премиум» сегмента за указанный период составила 0,6%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Объектив.РФ».

Лидером по цене квадратного метра в сегменте «премиум» стала Тюмень, где «квадрат» новостройки составил 374, 6 тыс. руб. На втором месте расположился Екатеринбург с 366,9 тыс. руб. за квадратный метр. Третье место занял Хабаровск — средняя цена «квадрата» премиальной недвижимости здесь составила 290,5 тыс. руб.





Эксперты сервиса отметили, что в настоящее время премиальные дома редко реализуются до их ввода в эксплуатацию.





«Чаще всего реализация идёт ещё несколько лет после завершения строительства. При этом премиальная недвижимость, как правило, минимально чувствительна к рыночной конъюнктуре», — заметили в «Объектив.РФ».

