Сборы ребёнка в школу в Перми подорожали на 10% за год Средний чек составил 14,3 тысячи рублей

Константин Долгановский

В Перми подготовка ребёнка к учебному году родителям в среднем обойдётся в 14 300 руб., что на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные в ходе опроса выяснили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Сборы в школу больше всего подорожали за год в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске (на 16%). В столице страны средние расходы выросли на 16% и составили 19,2 тыс. руб. В культурной столице РФ сумма увеличилась на 17% (до 17,5 тыс. руб.). На третьем месте расположился соседний Екатеринбург, где подготовка к школе стоит 16,9 тыс. руб. (на 14%).





Меньше всего родители школьников отдадут в Уфе — 13,8 тыс. руб. (прирост на 7%), а также в Волгограде (13,9 тыс. руб., рост составил 9%).





Отмечается, что расходы на школьные нужды в городах-миллионниках выросли с 2019 года в 1,5-2 раза. Резкий скачок цен был в 2021-2023 годах. При этом родители всё меньше стали брать на это кредиты: в 2024 году займы брали 9% опрошенных, а в 2025 году — только 5%.

