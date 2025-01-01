Глава Минстроя России оценил ход строительства «Пермь Арены» Также министру показали проекты КРТ в городе Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Правительством Пермского края

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин оценил ход реализации крупнейших инфраструктурных проектов в Перми. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Глава Минстроя РФ и Дмитрий Махонин посетили ЖК «Камаполис» площадью 135 тыс. кв. м. Договор на КРТ участка был заключён в декабре 2022 года, а в августе этого года уже был сдан первый дом. Застройщик возводит современный жилой комплекс с социальными объектами и благоустроенной территорией.





Также министру показали проект КРТ в ДКЖ, где построят здания площадью более 350 тыс. кв. м, «умную школу» на 1,4 тыс. учеников и «умный детский сад» на 200 детей, а также десять скверов и общественных пространств. Соглашение на КРТ было подписано в мае прошлого года.





На ул. Локомотивной в рамках КРТ, договор о котором заключили в июле этого года, появится МФК с технопарком, конференц-залами, офисами, апартаментами, торговыми помещениями и панорамным рестораном на верхних этажах.





Ирек Файзуллин также оценил строительство «Пермь-Арены», которое вместит до 10,5 тыс. зрителей. В настоящее время идёт возведение первого этажа, завершаются работы по строительству подземной части.





Площадь пятиэтажной арены высотой до 45,5 м с игровым полем 30 м на 60 м составит почти 80 тыс. кв. м. Арена сможет принимать соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, кёрлингу, художественной гимнастике и др.





Напомним, микрорайоны ДКЖ и Парковый развиваются комплексно, здесь «строится деловая недвижимость, возводится жильё», а также преобразуется дорожно-транспортная сфера. Под Транссибирской магистралью возведены два тоннеля в створе улиц Углеуральской и Вишерской, которые соединят Дзержинский район и центр.

