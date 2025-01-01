Пермь сковали пробки в девять баллов Сейчас в городе пять ДТП Поделиться Твитнуть

Скрин "Яндекс Карт"

Вечером 22 августа в Перми на многих улицах образовались пробки. По данным «Яндекс Карт», движение затруднено в центре, а также в Индустриальном и Свердловском районах города.

В настоящее время пробки сковали «кольцо» на пл. Гайдара и прилегающие к ней улицы. Достаточно плотное движение наблюдается на улицах Монастырской, Окулова, Ленина, Попова, Пушкина, а также Революции со стороны Автовокзала (они подсвечены «бордовым» цветом).





Серьёзные пробки охватили и Индустриальный район, в особенности ул. Стахановскую и ш. Космонавтов. Также в районе произошло два ДТП: на «кольце» у ТЦ «Планета» и рядом с въездом на Западный обход.





В Свердловском районе «бордовым» цветом светится дамба на ул. Чкалова, «красным» окрашена ул. Героев Хасана, где случилось ДТП на «кольце» у ТЦ «Шоколад», б. Гагарина.





Также ДТП произошли в Мотовилихе на ул. Юрша, на Средней дамбе в сторону ул. Макаренко. Движение на участках относительно свободное — на картах они светятся «оранжевым».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.