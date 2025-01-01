Прикамье в ближайшие часы накроет сильный ливень и шквалистый ветер Жителям рекомендуют быть бдительными соблюдать меры безопасности Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Согласно информации Пермского ЦГМС, 22 августа, в ближайшие часы и вечером местами в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный ливень, интенсивный дождь, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с.

В связи с этим в ведомстве призывают соблюдать меры предосторожности: не приближаться к линиям электропередач; при отключении электричества обесточить приборы и соблюдать правила пожарной безопасности; водителям — следить за скоростным режимом и дистанцией, избегать резких движений.

Всем жителям региона советуют во время грозы оставаться в помещении, отключить электроприборы и закрыть окна, а если непогода застала на улице, то не стоять под высокими деревьями.

В МСЧ по региону рекомендуют пермякам сообщить информацию о надвигающейся непогоде и правилах безопасности своим близким и друзьям.

Телефон для вызова экстренных служб: 112.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.