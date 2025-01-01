«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о передаче показаний индивидуальных приборов учёта тепла и горячей воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных счётчиков. Очередной период приёма показаний продлится с 15 до 25 августа 2025 года.

Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией о приборах учёта:





— в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс».

— на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна с 15 по 25 число каждого месяца.





Физические лица могут передать показания приборов учёта через онлайн-сервис своего расчётно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции:





— АО ВЦ «Инкомус»;

— ПАО «Пермэнергосбыт»;

— ОАО «КРЦ-Прикамье».





Уточнить данные своего расчётно-кассового центра клиент может в квитанциях, доставленных ранее. Найти информацию о всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать»





Необходимо также помнить, что передавать показания приборов горячего и холодного водоснабжения можно и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.

Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U8fMroLSA1CfqtWvN2hYkPpgRJyemySAmVK17SioteuA5wGZQ4R

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.